Командование США решило воевать против Ирана до сентября

Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал для поддержки военных операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.

Как уточняет Politico, речь идет о направлении дополнительных офицеров разведки в штаб командования в Тампе, координирующий операции американской армии на Ближнем Востоке.

Соответственно, военная операция США против Ирана "Эпическая ярость" может продолжаться значительно дольше, чем озвученные главой государства Дональдом Трампом четыре недели. Издание связывает это с тем, что "команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем".

При этом старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико предупредила в комментарии АВС, что у американских военные в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD. По мнению эксперта, конфликт уже начинает превращаться "в войну на истощение".

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал на крупную ошибку американских властей — они напрасно надеялись, что убийство духовного лидера Ирана приведет к смене власти в исламской республике. Эксперт отметил, что Иран в глазах администрации Трампа — это какая-то стародавняя община, которая распадется в случае гибели вождей. На деле все гораздо сложнее.

Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв пояснил, что Соединенные Штаты рассчитывают выбить Иран из числа ведущих региональных игроков в надежде на то, что после этого государства Персидского залива смогут под американским патронажем наладить отношения с Израилем.