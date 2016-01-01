Вскрылась правда о личной жизни Анджелины Джоли после развода: Брэда Питта никто не смог заменить

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в 2024 году им удалось развестись.

В настоящее время голливудской диве приходится жить в Лос-Анджелесе, который она на самом деле не жалует. Однако актриса вынуждена быть прикованной к этому месту из-за соглашения по опеке. В близком окружении говорят, что едва их с Брэдом младшим детям, двойняшкам Ноксу и Вивьен, исполнится 18 лет, Анджелина соберет вещи, наследников и покинет США.

В прошлом году Джоли исполнилось 50 лет. Однако в Сети судачат, что к круглой дате прославленная артистка подошла в плохой форме. В частности, убеждены некоторые интернет-пользователи, Анджелина лишилась своей сногсшибательной красоты.

Если в фильмах про Лару Крофт или миссис Смит Джоли буквально сражала наповал своими эффектными внешними данными, то теперь при взгляде на актрису "хочется плакать и накормить". По мнению многих фанатов, в последнее время вид у Анджелины совсем изможденный, а худоба выглядит болезненной. Да и блонд, в который недавно перекрасилась актриса, считают поклонники, ей категорически не идет.

Теперь же фанаты нашли вероятную причину негативных перемен во внешности некогда прекрасной актрисы. Выяснилось, что после расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли так и не смогла обрести счастье в личной жизни. В близком окружении рассказали, что все эти годы актриса была одна, передает People. Вместо того, чтобы найти себе достойного мужчину, она сосредоточилась на воспитании детей. Кроме того, актриса с головой погрузилась в работу.

