Путин велел разобраться с электровелосипедами на тротуарах

Президент России Владимир Путин велел изучить целесообразность введения ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, эту тему обсуждали на декабрьском заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства поручил министерствам транспорта и внутренних дел подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем.

К этой работе предписано подключить Совет по развитию гражданского общества и правам человека, Общественную палату, заинтересованные комиссии Госсовета.

В январе в Москве прошел очередной рейд по велокурьерам-нарушителям. В отношении тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, составлены административные материалы. За езду по тротуарам курьеры на электротранспорте получили штрафы от 800 рублей.

В Госдуме подчеркивали, что из соображений безопасности нужно запретить курьерам использовать любой транспорт, который способен двигаться быстрее 10 километров в час. При этом в парках и на оживленных улицах велокурьеров вообще быть не должно.