Долги за ЖКХ будут взыскивать в электронном виде

В России введут механизм взыскания долгов за жилищные и коммунальные услуги (ЖКХ) в электронном виде.

Ожидается, что нововведение в полном объеме заработает к концу 2027 года, пишет РИА Новости. А в этом году его опробуют в двух или трех регионах России. Уведомления о задолженности будут направлять через портал Госуслуг и ГИС ЖКХ.

Внедрять этот механизм будут Минстрой и Минцифры, говорится в тексте документа.

С 1 января 2026 года в России прошла корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Россияне стали массово жаловаться на резкое подорожание коммуналки. За ситуацией следят в Кремле и в ФАС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что ситуация с тарифами ЖКХ в регионах "пошла не туда".