Соседов защитил Жукова перед Губиным: "Ему худым быть не надо"

На днях Андрей Губин дал откровенное интервью Ксении Собчак. Среди прочего некогда один из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады высказался о коллегах.

Так, Андрей Губин не оценил талантов Люси Чеботиной, Мари Краймбрери и Zivert, а Ани Лорак и вовсе назвал своей самой нелюбимой певицей, потому что она "горлопанит". А продюсера, композитора Игоря Крутого Губин и вовсе назвал интриганом.

Однако больше всего досталось лидеру группы "Руки вверх!" Сергею Жукову. По мнению Андрея Губина, исполнителю хитов "Крошка моя" и "Студент" просто позорно выходить на сцену с плохой дикцией и лишним весом.

Разразился скандал. Многие пользователи Сети накинулись с критикой на Андрея Губина. Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, шепелявость может быть особенностью артиста, а не дефектом.

"Далеко не все артисты у нас с идеальной дикцией. Классический пример — Лев Лещенко, которого пародируют все, кому не лень. Или Татьяна Буланова… Но это же фишка, это делает артиста узнаваемым", - высказал мнение Соседов.

Также он высказался и на тему лишнего веса солиста группы "Руки вверх!". По мнению музыкального критика, Сергею Жукову просто не пошло бы быть худым, передает Teleprogramma.org.

"У Сергея Жукова хорошая аура, от него идет хорошая энергия. Ему худым быть не надо. Худоба не всем идет. Похудевшие часто выглядят изможденно. Сережа всегда был в теле. Вообще, артист на сцене не имеет ни возраста, ни веса… Каждый берет своим. Артист или есть или артиста нет", - заключил шоумен.

