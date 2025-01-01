В Госдуме опровергли отправку российских военных в Иран

Россия не будет посылать своих военных в зону боевых действий в Иране, но не оставит исламскую республику без помощи. Об этом рассказал в четверг, 5 марта, депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Как подчеркнул парламентарий в интервью "Ленте.ру", "Россия будет в любом случае помогать", поскольку "это и наша безопасность в том числе". Наша страна не может допустить уничтожения Ирана, с которым мы связаны договором о стратегическом партнерстве.

Колесник напомнил, что "наши комплексы С-300 уже стоят там". Не исключено, что и "что-нибудь, может, посовременнее туда отправят". Однако подобные решения находятся в исключительной компетенции высшего российского руководства.

В апреле 2025 года Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Российское Министерство иностранных дел уточняло, что наше государство не обязано по этому документу оказывать военную помощь – Договор о стратегическом партнерстве не является военным соглашением, хотя и содержит пункты о военно-техническом сотрудничестве.

В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы поспособствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности в ближневосточном регионе. При этом Москва по-прежнему привержена принципам уважения суверенных государств и невмешательства в их внутренние дела.