Ляпнувший про беременность Ковальчук друг повинился перед Харламовым: "Я просто не следил за языком, как SHAMAN на Байкале"

В Сети распространилась информация, будто Гарик Харламов и Катерина Ковальчук станут родителями. О скором прибавлении в звездном семействе высказался друг пары Денис Дорохов.

Однако вскоре сама Катерина Ковальчук прокомментировала эту новость. Она подчеркнула, что никакого официального заявления о грядущем пополнении в семействе они не делали.

Более того, журналисты Teleprogramma.org внимательно ознакомились с тем самым интервью Дениса Дорохова и пришли к выводу, что артист и не подтверждал, скорее, собеседники его сами подвели к этой теме.

Более того, он признался, что они с Гариком Харламовым поссорились. В свою очередь, журналисты предложили ему повиниться перед приятелем публично. Денис Дорохов немедленно воспользовался этой возможностью.

"Пожалуйста, не обижайся на меня. Я просто у Егора Крида не следил за языком, как SHAMAN на Байкале. Прости меня, пожалуйста", - обратился к другу Денис Дорохов.

Напомним, что недавно на шоу Егора Крида присутствовали Гарик Харламов, Денис дорохов и другие юмористы. В какой-то момент Денис так пошутил, что Гарику это не понравилось. Харламов даже захотел покинуть студию, но все же остался.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>