Иранский дрон взорвался в Азербайджане

Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался на территории аэропорта азербайджанского города Нахичевань.

Как сообщает азербайджанское агентство АРА, беспилотник был запущен с территории Ирана. Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента на территории Азербайджана не приводится. Пожарные ликвидируют возгорание, которое началось в аэропорту.

Ранее сообщалось, что турецкие силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили ракету из Ирана. Однако иранские военные заверили, что "уважают суверенитет соседней и дружественной Турции". Запуск ракеты по территории Турции в Тегеране отрицают.

Источники тем временем рассказали, что Соединенные Штаты намерены воевать против Ирана еще как минимум как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября. Это следует из запроса Центрального командования американской армией на дополнительных военных.