Лавров озвучил цель операции США и Израиля на Ближнем Востоке

Одной из целей операции США и Израиля на Ближнем Востоке было внести раскол между странами Персидского залива. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на круглом столе в Москве.

По мнению главы российского МИДа, Запад сделал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку внутри Ближневосточного региона. При этом действовал грубо, по принципу - или с нами, или против нас. От политики Вашингтона и Тель-Авива страдают стратегические партнеры России, отметил Лавров.