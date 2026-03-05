Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом двух человек у метро "Сокол".

Вечером 4 марта около одного из домов на Ленинградском проспекте произошел конфликт. Мужчина 1998 года рождения напал с ножом на оппонентов 2003 и 1996 годов рождения.

В результате драки, самый молодой участник конфликта скончался на месте. Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В Сети есть видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала, что преступление было совершено на глазах у многочисленных прохожих, которые предпочли не вмешиваться в конфликт.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.