Война, которую Запад развязал против России, уже не только гибридная — это самая настоящая "горячая" прямая война. Такое заявление сделал в четверг, 5 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, целью готовившейся и в итоге развязанной Западом руками киевского режима войны против России является ослабление нашей страны, нанесение ей стратегического поражения.

Запад готовил Украину к превращению в "антиРоссию", чтобы сделать ее острием войны против нашего государства, причем "в последнее время уже не только гибридной, а прямой, "горячей" войны Запада против России", отметил Лавров.

Глава российской дипломатии констатировал, что западный подход под лозунгом "Или с нами, или с Россией" никуда не делся, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле подчеркивали, что России "нужен только мир, в котором будут полностью обеспечены и застрахованы наши интересы", причем мы добиваемся его не только для себя, но также "и ради будущих поколений, даже которые уже будут после вас".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные страны, посягавшие на Россию, объединяло желание наживы и что-то "оттяпать". Наше государство, в отличие от них, всегда объединяло стремление всё сохранить.