Изуродованный Гоген Солнцев: "На коже головы образовались раны, рубцы и чирьи"

Гоген Солнцев тщательно следит за собой и не боится экспериментировать. Однако в последнее время шоумен предпочитает быть блондином, поэтому регулярно осветляет волосы. Вот только очередной поход к парикмахеру закончился катастрофой.

По словам бывшего участника скандально известного телепроекта "Дом-2", едва ему на голову мастер нанес специальный раствор, как вместе с фольгой у него вылезли почти все волосы.

"На коже головы образовались раны, рубцы и чирьи. Вся голова красная, обожженная, в каких-то волдырях. Все это безумно болит уже не первый день", - пожаловался Гоген Солнцев Starhit.

Он отметил, что уже несколько дней не может прийти в себя. Гоген заявил, что раньше у него была "львиная грива", а теперь "три пера". В результате Солнцеву пришлось сбрить все волосы, сейчас он лысый.

Однако Гоген не намерен все оставлять как есть. По словам Солнцева, он уже подключил адвоката и намерен в ближайшее время подать в суд на салон, где ему так неудачно осветлили волосы. Шоумен хочет потребовать три миллиона рублей в качестве компенсации.

"Неизвестно, сколько голова еще будет заживать, и насколько эта женщина убила мои луковицы. Возможно, я навсегда теперь останусь лысым, и мне предстоит долгое и дорогостоящее лечение у трихолога", - заключил артист.

