ФСБ выявила проукраинского экстремиста на Кубани

ФСБ выявила проукраинского экстремиста, который пытался вербовать заключённых в одной из колоний Краснодарского края. Помощь спецслужбе оказывали сотрудники ФСИН.

Установлено, что радикал предлагал сокамерникам отправиться в зону СВО и перейти на сторону противника, вступив в ряды запрещённой в России украинской террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к подстрекательству к госизмене" и "Содействие террористической деятельности". Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Как неоднократно подчёркивало ФСБ, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, понесут неотвратимое наказание.