Азербайджан пригрозил Ирану контрмерами за взрывы БПЛА

Азербайджан требует от иранских властей в кратчайшие сроки прояснить случившееся с беспилотником в Нахичевани. Об этом заявили в четверг, 5 марта, в азербайджанском Министерстве иностранных дел.

Ведомство подтвердило факт падения и взрыва беспилотника, запущенного с территории Ирана, в аэропорту города Нахичевань. Повреждено здание воздушной гавани. Два человека пострадали. Источники утверждают, что второй дрон разорвался во дворе школы в Нахичевани, однако официального подтверждения этой информации не было.

Баку потребовал, чтобы исламская республика Иран в кратчайшие сроки "прояснила данный вопрос, дала соответствующие объяснения и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев".

МИД Азербайджана также пригрозил Тегерану контрмерами, сообщает РИА Новости.

На этом фоне российский министр иностранных дел Сергей Лавров предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, которые грозят привести к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

В настоящее время шанс на то, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности имеется, однако пока он мизерный, подчеркнул глава МИД России.