Похолодание придет в Москву после 8 марта

Ощутимое снижение температуры воздуха прогнозируется в столичном регионе после 8 марта. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал эксперт РИА Новости, по завершении праздничных выходных ночная температура в Москве и Подмосковье будет опускаться до 7-12 градусов мороза, днем показатель будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс четырех градусов.

Однако длительным это похолодание не будет — уже 10 марта метеорологи обещают, что потеплеет до нуля градусов, а затем температура подрастет дополнительно.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал, что непосредственно в праздник, Международный женский день, погода преподнесет небольшой сюрприз: "На 8 марта будет немножко подарок женщинам – солнышко появится".

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что настоящая метеорологическая весна придет в Москву не раньше третьей декады марта — приблизительно 22-23 марта. При этом сугробы могут задержаться и до конца апреля, поскольку снега выпало невероятно много.