В Москве наградили победителей конкурса "Дальний Восток - Земля приключений"

В Москве сегодня наградили победителей третьего сезона конкурса "Дальний Восток - Земля приключений". Церемония прошла в Национальном центре "Россия".

Участники - это путешественники, как профессионалы, так и любители, которые не просто придумывают интересные маршруты, но и через объектив передают все великолепие природы.

В этом году авторы кинофильмов представили на суд жюри почти 900 работ. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлый раз. Впервые в программе конкурса была заявлена номинация "Арктическое путешествие", а также оценивались видеоролики о местах боевой славы. Лучшие маршруты будут размещены на специальной туристической карте на сайте проекта.