Собянин вручил награды заслуженным москвичкам и поздравил с наступающим 8 Марта

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды страны и города выдающимся женщинам столицы. В списке свыше 40 фамилий. Это представители медицины, образования, культуры и не только. Все они разные, но объединяет их одно - любовь к нашему городу.

В преддверии 8 марта в столичной мэрии по традиции чествуют тех женщин, чьи достижения в разных областях признаны выдающимися. Сегодня их труд отметили высокими почётными наградами. Все эти женщины безгранично преданы не только своему делу, но и родному городу, и, конечно, России.

В Белом зале столичной мэрии - деятели науки, образования, спорта, искусства и культуры, специалисты в области транспорта и ЖКХ. Но Сергей Собянин обращается ко всем москвичкам.

"Сегодня я хочу поздравить вас от имени правительства Москвы, от себя лично с наступающим Международным женским днем и в вашем лице всех москвичек, и вас – с заслуженными наградами, государственными наградами, которые я с удовольствием вам сегодня вручу", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Заслуженный учитель России, преподаватель испанского языка Марина Полисар награждена почётной грамотой президента Российской Федерации. Всю профессиональную карьеру она посвятила школе 1252 имени Сервантеса. Стаж работы - 53 года. И, кажется, останавливаться на достигнутом не планирует. Силы и желание есть, а значит нужно продолжать воспитывать молодое поколение.

Среди награждённых и столичные врачи. Сегодня они оказывают помощь не только гражданским, но и бойцам, получившим ранения в зоне СВО. Елена Короткова, заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии института скорой помощи, ежедневно вместе с огромной командой специалистов борется за жизни самых тяжёлых пациентов. И так уже на протяжении 23 лет. Из рук мэра Москвы она получает медаль "Луки Крымского".

Звания "Почётный работник физической культуры и спорта города Москвы" удостоена директор спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Татьяна Горбунова. Столичные гимнастки демонстрируют блестящие результаты не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях.

Знаками отличия "За безупречную службу городу" отмечены и деятели искусства. Анна Большова выступает на сцене Ленкома вот уже тридцать лет. В завершении церемонии мэр ещё раз поздравил всех с наградами, пожелал здоровья и новых успехов в работе.