В Москве создали новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей

Столичные врачи создали новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей. Который позволяет сохранять зрение даже в самых сложных случаях. Причем, даже без операций. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Новый метод уже внедрили в больнице имени Башляевой. Он включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов. При строгом соблюдении рекомендаций показывает устойчивые результаты. Прилегание сетчатки и повышение остроты зрения. Кроме того, для пациентов, с подозрением на подобные патологии организованы специализированные приёмы лазерного хирурга.

"После операции у меня глаз быстро зажил. Сейчас у меня уже глаз лучше видит, после операции. Когда только начинали лечить глаз, я меньше строчек видел, а сейчас уже больше", - рассказал пациент Самуил Куликов.

"Новый метод позволил даже в тяжелых состояниях получать эффективное лечение, отслойка сетчатки нередко прилегает, и мы избегаем этих сложных операций", - пояснил Роман Калиниченко, заведующий отделением, кандидат медицинских наук больницы имени Башляевой.