Москва активно модернизирует пригородную автобусную сеть

Если раньше "кто влез, тот и едет", то теперь в Подмосковье по-другому - пригородные автобусы стали больше и ходят чаще. Низкий пол, кондиционеры, розетки - все как в столице.

Тарифная система тоже немного изменилась. Например, проездной на 30 дней по "Тройке" с зоной "Пригород" стоит 4450 рублей, но с ним можно экономить до 60% в год и бесплатно пересаживаться на метро, МЦД и даже речные трамвайчики. Для студентов и школьников тоже сохранят льготные проездные. А на остановках узнать расписание поможет QR-код.

Достаточно навести на него камеру смартфона — и перед вами актуальное расписание. Особенно удобно для тех, кто добирается из области в Москву и хочет планировать свое время.

В новых автобусах низкий пол - удобно для колясок и инвалидов, климат-контроль, USB-зарядки и информационные экраны.

"Очень хорошие отзывы получили как от водителей, так и от пассажиров. Эта машина полностью спроектирована с нуля в Нижнем Новгороде. Это машина нового поколения. Она отличается повышенным комфортом как для пассажиров, так и для водителей. Здесь очень мягкая подвеска, увеличена площадь пола низкого. Все поручни крепятся к боковым поверхностям, что облегчает уборку, повышает ее качество", - отметил Николай Асаул, гендиректор ГУП "Мосгортранс".

У города планы амбициозные: до 2028 года обновить треть всех пригородных маршрутов. Запускать будут поэтапно. В этом году - 25 направлений на западе, в следующем - еще полсотни на севере и юго-западе. Первые три автобуса уже в парке в Мневниках. Но это только начало. Главная задача - не просто поменять машины, а полностью перестроить маршрутную сеть. Чтобы она работала в связке с МЦД и метро. Чтобы из любого района Подмосковья можно было добраться до Москвы по одному билету и без лишних пересадок.