На Шереметьевской таможне усилили контроль за цветами из-за границы

Цветочный десант! До 8 марта ещё 3 дня, но в Москву уже подтягиваются главные силы праздника из самых горячих стран. Теперь важно проверить каждого.

Розы, тюльпаны, хризантемы и многоженство других нежных цветов прилетают к нам из Эквадора, Нидерландов, Кении, Колумбии, Китая – причём, сейчас, в канун праздника, вдвое больше обычного.

На Шереметьевской таможне усилили контроль за каждой партией. Сначала коробки проверяют на рентгене, а затем инспекторы выборочно осматривают растения и сверяют их внешний вид с тем, что указано в документах. Если что-то не так, груз приходится задерживать.