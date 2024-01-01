"Страшно": дочь впервые рассказала о том, чем обернулась для нее смерть Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

На протяжении нескольких лет звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком головного мозга. Близкие постоянно находились рядом и оберегали артистку от пристального внимания СМИ. И им это удалось: ни единой фотографии Анастасии Заворотнюк за все время ее борьбы с болезнью не попало в Интернет. Более того, родственники принципиально не комментировали никакие новости о состоянии актрисы, хотя те множились в геометрической прогрессии.

Сейчас же, спустя почти два года, старшая дочь Анна, которая не так давно сама стала мамой, призналась, чем для нее обернулась смерть матери. "Потеря одного из моих самых любимых людей на планете, моей мамы, стала той точкой, после которой мир перестал казаться предсказуемым. Потом были другие события, которые еще больше сняли розовые очки. И в какой-то момент я приняла простую вещь: жизнь не бывает только светлой или только тяжелой. Она всегда разная. В ней есть всё", - высказалась Анна в своем официальном телеграм-канале.

По словам Заворотнюк, особенно остро она это осознала, когда у нее родился сын Марсель. "Страшно уже не за себя, а за него", - призналась наследница актрисы.

Именно потеря матери привела Анну к тому, что она стала по-настоящему ценить время, не откладывать слова, не экономить на любви, не ждать "идеального момента". "Мир может быть сложным. Но в нем по-прежнему есть главное - близкие рядом. И ради этого стоит жить, любить и не закрываться от жизни, даже когда страшно", - заключила Заворотнюк.

