Кремль высказался о перспективах военной помощи Ирану

Иран пока не обращался к России с просьбой об оказании дополнительной помощи. Об этом рассказал в четверг, 5 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планирует ли Москва оказывать Тегерану какую-либо поддержку в дополнение к уже озвученным предложениям, "в данном случае никаких обращений с иранской стороны не было".

Дмитрий Песков подчеркнул, что "наша последовательная позиция хорошо всем известна, и здесь нет никаких изменений", сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заверил, что Россия не будет посылать своих военных в зону боевых действий в Иране. Парламентарий отметил, что наша страна "будет в любом случае помогать", однако конкретные решения в этой сфере находятся в исключительной компетенции высшего российского руководства.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров предложил ввести на Ближнем Востоке полный мораторий на атаки, которые грозят привести к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Дипломат подчеркивал, что есть шанс на то, что кризис на Ближнем Востоке закончится осознанием неизбежности выхода на договоренности, хотя этот шанс пока мизерный.