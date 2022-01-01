Кремль рассказал о работе над отключением газа Европе

Окончательное решение прекратить поставки газа в страны Евросоюза пока не принято. Об этом рассказал в четверг, 5 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с энергетическими компаниями проработать вопрос экспорта природного газа на перспективные торговые площадки. Перед нашей страной открываются новые рынки, поэтому отключить газ Европе мы можем "прямо сейчас", тем более Евросоюз сам запланировал в рамках санкций отказаться от российских энергоносителей.

Как уточнил представитель Кремля, ссылаясь на высказывания президента, "это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему". При этом "наши газовые компании в контакте со всеми представителями глобального рынка" и "четко отслеживают ситуацию и понимают, где возникают новые премиальные рынки".

Слова Владимира Путина о перспективах переориентации поставок газа на новые рынки соответствуют российским интересам, подчеркнул Дмитрий Песков. Поскольку "никаких признаков изменения позиций европейцев нет", нельзя говорить о повышении вероятности запуска ветки "Северного потока", которая уцелела после диверсии в 2022 году, сообщает ТАСС.

Также в администрации главы государства отмечали, что страны ЕС на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке не обращались к России с просьбой об увеличении поставок энергоносителей. При этом в Норвегии подтвердили, что европейцы готовы возобновить дискуссии по поводу импорта российского газа и нефти.