Песков: Цены на бензин в России не изменятся из-за войны в Иране

Нет никаких оснований полагать, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке приведет к изменению цен на топливо в России. Заявление такого содержания сделал в четверг, 5 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен на топливо на внутрироссийском рынке.

Песков также отметил, что никакой необходимости в дополнительных мерах или президентских поручениях для контроля стоимости топлива нет. В России уже функционирует хорошо отлаженная система по контролю за ценами — в этом направлении "работает правительство, работает ФАС", цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Ранее в профильном думском комитете развеяли опасения россиян относительно цен на бензин — тревогу подпитывал резкий рост нефтяных котировок на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Первый зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев не исключил, что "черное золото" в свете военных действий на Ближнем Востоке может подорожать и до 200 долларов за баррель. Однако нам это на руку, поскольку "мир будет заинтересован активнее покупать (нефть и нефтепродукты) у России".