"Не желаю никому": дочь-качок Марии Шукшиной заговорила после операции

Анна Шукшина — первенец популярной актрисы Марии Шукшиной. Несколько лет назад Аня увлеклась бодибилдингом и полностью изменила свое тело. От хрупкой наследницы актерской династии не осталось и следа.

Внучка Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной доказала, что она — девушка волевая и целеустремленная. Чтобы обзавестись огромными бицепсами, Анна часами занимается в спортзале и тщательно следит за своим питанием.

Однако недавно она попала в больницу. Всему виной осложнения, которые пошли после того, как у нее не прижился имплант. У Анны буквально раздуло все лицо.

К счастью, медики оказали помощь Шукшиной. Как отмечает "КП", ей даже провели операцию. Сама Анна вышла на связь с многочисленными поклонниками, опубликовав в официальном телеграм-канале несколько фотографий больничной еды.

"Первое что сразу хочу отметить - ВКУСНО, правда. Но ради даже вкусной еды не желаю никому сюда, бережем себя и не болеем", - призвала Шукшина.

Напомним, что с именитой матерью дочь-качок не общается уже много лет. Недавно на ток-шоу единственная дочь Марии Шукшиной призналась, что якобы с детства испытывала давление со стороны матери.

