Франции следует незамедлительно снять антироссийские санкции, чтобы избежать энергетического кризиса. С таким призывом выступил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик в социальной сети X отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности прекратить поставки российского газа на европейские рынки "прямо сейчас".

Филиппо подчеркнул, что "ситуация изменилась", поэтому необходимо снять "эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США" (цитаты по РИА Новости).

Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что ЕС может вернуться к обсуждению импорта российского газа в связи с волатильностью на рынке энергоносителей из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Когда власти Евросоюза анонсировали отказ от российских энергоносителей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что своими действиями европейцы "сами себя ограничивают от получения наиболее конкурентоспособного газа из России". Однако это "их проблемы", подчеркнул представитель Кремля.