Операция США в Иране оказалась под угрозой срыва: "Не все понимают"

В Пентагоне не все понимают, каких целей Соединенные Штаты добивается в военной операции "Эпическая ярость", которая была начата 28 февраля против Ирана. В этом признались информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, часть высокопоставленных сотрудников американского Министерства войны ставит под сомнение стратегию операции. Опасения подпитывает истощение и без того ограниченных запасов ключевых боеприпасов.

При этом на публику американские власти делают громкие заявления о готовности к бесконечно долгой войне. Однако относительно сроков операции ясности нет. Если сначала шеф Пентагона Пит Хегсет говорил о четырех неделях, теперь он допускает, что война против Ирана может продлиться восемь недель.

Ранее сообщалось, что Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал для поддержки военных операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября. Источники отмечают, что "команда (президента США Дональда) Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем".

При этом Белый дом ищет пути пополнения арсеналов. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным источников, запланировала в ближайшее время встречи с руководством крупнейших подрядчиков в оборонном секторе. Власти призовут бизнес ускорить выпуск оружия и боеприпасов, а также нарастить объемы производства.