Душераздирающее признание Сергея Бурунова о родителях: "Не смогу их простить"

Сергей Бурунов считается одним из самых востребованных и успешных артистов не только кино, но и дубляжа. Завтра, 6 марта, ему исполнится 49 лет. В честь приближающейся даты артист дал откровенное интервью.

Известно, что актер никогда официально не был женат, детей у него тоже нет. Детали своей личной жизни он предпочитает держать при себе. Тем не менее, недавно стало известно о его отношениях с деловой женщиной Екатериной Леви. В интервью Надежде Стрелец Сергей Бурунов признался, что ему оказалось сложно налаживать контакт с ее детьми.

"Есть ревность. И с моей стороны тоже. Потому что вся безусловная любовь, обожание, забота отдается туда — и это естественно. Было бы странно, если бы было иначе. В какой-то момент я не был готов, бесился, а Екатерина разрывалась… Не знал, с какой стороны ключи подбирать, был растерян", - признался актер.

Сергей Бурунов боится, каким будет отцом, потому что иногда замечает в себе схожие с матерью черты. При этом артист отметил, что у него было сложное детство, родители у него были очень строгие, он даже страдал из-за этого. Из-за обид, нанесенных ему родными людьми, Бурунов даже не может их простить.

"Она меня попрекала куском хлеба… Говорила: ты много ешь, нам не хватает, ты лишний. От папы тоже одобрения не получал, это сейчас он гордится мной, а раньше с кулаками бросался. Не смогу их простить. Все еще болит", - констатировал артист.

