Президент ЦАР поблагодарил Путина за поддержку

Двустороннее сотрудничество и международную проблематику обсуждают в эти минуты в Кремле. Владимир Путин проводит переговоры с президентом Центральноафриканской республики.

Фостен Арканж Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом. Эта зарубежная поездка стала для него первой с момента переизбрания. Среди главных тем - взаимодействие в политической и гуманитарной сферах, а также развитие торгово-экономических связей.

Путин: В целом люди поддерживают ту политику, которую вы проводите. И политическую ситуацию, и ситуацию в сфере безопасности. Да и с точки зрения экономических вопросов. У нас что касается экономики, намечается очень, на мой взгляд, своевременное решение, а именно создание межправительственной комиссии, которая займётся экономическими связями.

Туадера: Хотели бы выразить вам признательность от нашего правительства и народа за поддержку, которую вы оказывается Центрально-Африканской республике в этот решительный момент для будущего нашей страны. Россия внесла значительный вклад, сделала возможным проведение выборов, обеспечила безопасность. Таким образом у нашего народа появился шанс выбрать своего президента.