Россия и Украина обменялись пленными по формуле "200 на 200"

Россия и Украина провели в четверг, 5 марта, новый обмен пленными по формуле "200 на 200". Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство, домой возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 200 военнопленных ВСУ.

Освобожденные из плена российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, цитирует "Интерфакс" сообщение Минобороны.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале уточнил, что обмен военнопленными осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

При этом Мединский уточнил, что обмен будет производиться два дня — 5 и 6 марта, а в совокупности каждая сторона получит по 500 своих граждан. Как подчеркнул политик, "главное — что наши вернутся".

За несколько дней до этого Москва и Киев обменялись телами погибших бойцов. Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военных и получила тела 35 российских военных.

Тем временем в МИД России раскрыли ужасающую правду о тайных тюрьмах украинских националистов, в которых содержат российских пленных. Посол по особым поручениям Родион Мирошник рассказал, что киевский режим разработал целую систему изощренных пыток и унижений, моральных и физических издевательств.