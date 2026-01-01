2026 год станет точкой невозврата: вот что предсказал Владимир Жириновский

В Сети пользуются бешеной востребованностью видео Владимира Жириновского, в которых он дает предсказания по самым разным вопросам. Разумеется, больше всего общественность интересуют прогнозы политика, касающиеся будущего России.

Еще в середине 2010-х годов Жириновский сообщил о существовании секретного американского плана под кодовым названием "Хьюстонский проект". По словам политика, это была многоступенчатая программа ликвидации России, разработанная в аналитических центрах США. Однако, был уверен Жириновский, этот план провалился.

Более того, одиозный политик высказал мнение, что нынешний, 2026, год станет точкой невозврата — моментом, когда мир окончательно признает, что однополярная эпоха канула в Лету. Наступает время новых центров силы, считал Жириновский, и Россия — один из главных архитекторов этого миропорядка.

Также он предрек завершение СВО и исчезновение Украины в прежних границах (западные области отойдут Польше, Венгрии и Румынии, а юго-восток воссоединится с Россией), распад НАТО и крах Евросоюза, передает NEWS.ru.

Отметим, что в апреле будет четыре года со дня смерти Владимира Жириновского. Однако популярность политика даже стала шире, чем при жизни. Все благодаря именно его предсказаниям.