Китай вслед за Путиным нанес мощный энергетический удар Западу

Власти Китая распорядились приостановить экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива на фоне нестабильности на мировых энергетических рынках, спровоцированной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, китайским нефтеперерабатывающим заводам предписано временно не осуществлять отгрузки нефтепродуктов, чтобы поспособствовать стабилизации внутреннего рынка.

Распоряжение властей КНР предусматривает также запрет на заключение новых контрактов на поставку топлива. Заводам настоятельно рекомендовали договориться с зарубежными контрагентами об отмене уже согласованных поставок.

Исключение сделано для поставок в Гонконг и Макао. Не попали под временное эмбарго и запасы авиационного и бункерного топлива на таможенных складах.

Это решение грозит усугублением сумятицы на мировом энергетическом рынке, который лихорадит из-за войны на Ближнем Востоке. Ситуацию для Европы, зависящей от внешних поставок энергоносителей, усугубило заявление президента России Владимира Путина о готовности перекрыть газовый вентиль "прямо сейчас".

При этом в Кремле заверили, что россиянам не грозит резкий скачок цен на внутреннем рынке. Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен на топливо в России, тем более что в стране имеется хорошо отлаженная система по контролю за ценами.