Сделано заявление о третьем ребенке Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри активно готовятся к возвращению в Британию. Формально повод для поездки на родину герцога Сассекского — проведение "Игр Непокоренных". На деле же поговаривают, что в семье намечается пополнение и супруги ищут новые источники доходов.

Гарри никогда не хотел большую семью, принц публично говорил, что население планеты растет слишком быстро, мол, ради поддержания экологии людям не стоит заводить больше двух детей. Но, видимо, после женитьбы на американке Гарри пересмотрел свои принципы. По крайней мере, знакомые пары говорят, что в этом году герцог и герцогиня преподнесут сюрприз всем поклонникам своей семьи.

По слухам, третьего ребенка очень сильно хотела Маркл. Меган давно смекнула, что дети — отличный маркетинговый инструмент. Когда герцогиня запускает новый проект или хочет увеличить продажи своих продуктов, она использует рекламу с участием Лилибет и Арчи.

"Есть сильное ощущение, что Меган устала от попыток создать свой бренд образа жизни и стремится стать знаменитостью первой величины. Она понимает, что все это терпит неудачу, и рождение третьего ребенка стало бы для нее идеальным поводом все это прервать. Это также дало бы ей новый контент для публикации", — еще в январе говорил один из приятелей Меган.

Похоже, Маркл добилась своего. На свежих фотографиях она выглядит сияющей и старается скрыть живот. "Меган подарит Гарри третьего наследника", — заявил инсайдер Daily Express.