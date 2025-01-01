Блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 года колонии

Блогер Арсен Маркарян признан виновным в реабилитации нацизма. Такой вердикт в четверг вынес Московский городской суд.

Блогер-женоненавистник получил 4,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Маркарян полностью признал вину.

Арсена Маркаряна задержали в конце августа 2025 года. Известно, что он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике машины, которая направлялась в сторону Беларуси. Неподалёку от подмосковной Кубинки наряд ДПС остановил для проверки автомобиль, в котором и обнаружили блогера.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик, который Маркарян разместил в Сети в феврале 2025 года. В видео он оправдывал нацистскую идеологию и оскорбительно высказывался в адрес героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями.