Алиев отдал приказ ВС Азербайджана после инцидента с иранскими дронами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал "отвратительным терактом" атаку иранских дронов на город Нахичевань (эксклав Азербайджана). Без ответа это не останется, пригрозил политик.

В четверг, 5 марта, беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал на территории аэропорта Нахичевани. Два человека получили ранения, в здании аэропорта начался пожар. Источники сообщали, что второй дрон угодил на территорию школы.

После случившегося президент Азербайджана созвал заседание национального Совбеза, на котором заявил, что Баку не смирится с этим необоснованным террористическим актом. Иран, по словам Алиева, обязан дать объяснения и принести извинения.

Вооруженным силам Азербайджана поручено подготовить и осуществить ответные меры после атаки иранских дронов, цитирует заявление главы государства РИА Новости.

Однако Генштаб ВС Ирана уверяет, что иранские военные не имеют отношения к случившемуся на азербайджанской территории. Командование армии исламской республики подчеркивает, что "уважает суверенитет всех соседних государств" и отрицает запуск беспилотников в сторону Азербайджана. Виновником ЧП в Нахичевани иранский Генштаб назвал Израиль, обвинив Тель-Авив в попытках подставить Тегеран.

Между тем источники допускают, что атака БПЛА на Нахичевань могла быть осознанным и целенаправленным шагом, предпринятым иранской армией из-за переброски военных Азербайджана к границе двух государств. Официальный Баку после начала американо-израильской операции против Ирана привел свои Вооруженные силы в состояние повышенной готовности и отменил отпуска для военнослужащих на границе.