Ситуация на Ближнем Востоке подтверждает, что в современных реалиях для подобной атаки на страну уже не требуется даже предлог. На это указал в четверг, 5 марта, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как отметил политик, "что касается подходов — мы прошли за достаточно короткий период, когда поводом для начала подобных действий была пробирка с неким белым порошком".

Однако "сегодня мы дошли до того, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких", цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал: доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, как уверяли Соединенные Штаты в обоснование своей военной операции против исламской республики, никто до сих пор не видел. У Москвы вызывают серьезные вопросы те предлоги, которыми американцы оправдывают начало операции в Иране.

Источники рассказали, что даже в американском Министерстве войны далеко не все понимают, каковы цели США в Иране. Часть высокопоставленных сотрудников Пентагона ставит под сомнение стратегию операции "Эпическая ярость" из-за неопределенности целей.