Ближний Восток: в руинах уже сотни гражданских зданий - в том числе в столице Ирана

Ближний Восток. Армия Ирана нанесла удар по американской военной базе в иракском городе Эрбиль. Сирены продолжают звучать и на территории Израиля. Тегеран начал очередную волну запуска ракет и беспилотников в ответ на атаки со стороны Еврейского государства и США. В командовании этих стран утверждают, что их главными целями являются исключительного военные объекты. Но в руинах уже сотни гражданских зданий - в том числе в столице Ирана, а среди мирного населения растет количество жертв и пострадавших.

Репортаж Петра Вершинина