Умерла "самая красивая девочка России" Ксения Никитина. Ей было 8 лет

В Воронеже скончалась Ксения Никитина. Она выиграла конкурс "Самая красивая девочка России". Юной красавице было всего 8 лет.

Ксения почти семь лет своей жизни боролась с тяжелым заболеванием — синдромом Ретта. Редкое неизлечимое генетическое расстройство, которое поражает нервную систему, проявилось у девочки в год и три месяца.

"Наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет. Ксюша была очаровательной девочкой — с озорными кудряшками, бездонными глазами и улыбкой, которая когда‑то озаряла все вокруг", — сообщили представители благотворительного фонда "Стеша".

Как отметили в организации, юная красавица росла в любящей семье. Рядом с Ксюшей всегда были заботливые родители, бабушки и дедушки, они все делали для своей малышки.

Фонд поддерживал Ксению, ежемесячно обеспечивая ее маслом Лоренцо, а также собирая деньги на лечение. Благодаря неравнодушным людям удавалось сдерживать проявления синдрома Ретта.

В организации рассказали, что Ксения развивалась как обычный ребенок, но когда ей исполнился год и три месяца, переболела ОРВИ. Это стало толчком к регрессу в развитии.

"К двум годам Ксюша заметно регрессировала. Потеряла свои навыки, замолчала, иногда появляются странные звуки из горла, начала сильно скрипеть зубами, появились стереотипные движения, малышка стала очень вялая и потеряла интерес ко всему", — поделились в фонде.

Титул "Самая красивая девочка России" Ксения Никитина получила, победив в одноименном детском конкурсе красоты. Мероприятие проходило онлайн среди маленьких модниц из разных регионов страны.