Задержан экс-первый замминистра обороны России, возбуждено дело

Задержан экс-первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, слова которой приводит газета "Ведомости".

Возбуждено уголовное дело, добавила Петренко.

Уточняется, что Цаликову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, участниками которого похитили бюджетные средства и легализовали их. хищения бюджетных денежных средств, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.