"Умерли в первую же ночь": раскрыты жуткие подробности гибели семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

С 12 октября поиски перешли в режим точечных задач. На днях появились новости, что Усольцевых нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины. Следственный комитет прокомментировал эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Сейчас неравнодушные люди со всей страны пытаются помочь поисковикам. В соцсетях создаются тематические паблики, где россияне делятся своими предположениями. А некоторые пытаются найти следы семьи при помощи искусственного интеллекта. Так, ИИ проанализировал географию Кутурчинского Белогорья, метеосводки в день исчезновения и психологические паттерны поведения заблудившихся. Вердикт нейросети неутешительный. Искусственный интеллект утверждает, что Усольцевы погибли, а искать их нужно под землей.

"Поисковики не нашли ни вещей, ни следов крови, ни признаков борьбы. Собаки не взяли след. Это самый странный фактор, который ИИ считает ключевым: только мгновенное исчезновение с поверхности земли объясняет такую "стерильность" места происшествия", — отмечает "АиФ".

Нейросеть описала жуткие подробности гибели семьи. Вероятнее всего Усольцевы не успели уйти далеко от своего автомобиля. Они захотели сделать эффектное фото на краю скалы или побежали за рванувшей в лес собакой.

"В районе 18:00 видимость падает почти до нуля. Начинается снег с дождем. Камни курумника мгновенно становятся скользкими, как лед. Находясь в зоне скального рельефа, кто-то один (вероятнее всего, ребенок или собака, за которой побежали остальные) срывается в труднозаметную расщелину, карстовую полость или старый шурф, прикрытый мхом и свежим снегом", — описывает роковые события ИИ.

Остальные пытались помочь тому, кто сорвался, но в итоге в панике, на скользких камнях вся семья оказывается в ловушке. Свидетели рассказывали, что Усольцевы были очень легко одеты — в шортах и футболках. А это значит, что у них не было шансов пережить даже первую ночь. При ветре и мокром снеге гипотермия убивает за несколько часов.

ИИ настаивает, что искать пропавших нужно под землей в радиусе 1–1,5 километра от автомобиля. Весной во время таяния снега могут появиться следы Усольцевых, их принесет талая вода.