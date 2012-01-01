Задержан Руслан Цаликов: в чем обвиняют бывшего замглавы Минобороны

Задержан бывший заместитель главы Минобороны Руслан Цаликов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили в правоохранительных органах, генерал обвиняется в создании преступного общества, а также в двух эпизодах получения взятки и 12 эпизодах растраты и легализации денег.

"Участниками преступного сообщества в 2017 – 2024 годах были совершены хищения бюджетных денежных средств. Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России", - сообщили в Следственном комитете.

По данным РИА Новости, бывший замминистра трижды давал показания по делу другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Он был допрошен в суде со стороны обвинения.

Руслан Цаликов с 1994 года служил в МЧС. В 2007 по 2012 годы был заместителем главы ведомства. В 2012 году недолгое время был вице-губернатором Московской области, а затем перешел в Министерство обороны, где стал заместителем министра. В 2015-м назначен первым замглавы оборонного ведомства. Занимал этот пост до июня 2024 года.