Зеленский угрожает Орбану "звонками" от украинских военных

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что "одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие".

"Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своём языке", - добавил главарь киевского режима.

Венгерский премьер Виктор Орбан уже ответил на эти заявления. Он сказал, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой.

Ранее Украина заблокировала поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба". Будапешт объяснил это попыткой политического шантажа.

