Путин рассказал об особом отношении к женщинам в традициях всех народов России

Владимир Путин 5 встретился с женщинами разных профессий и поздравил их с предстоящим 8 марта, передает РИА Новости.

"Мы все хорошо знаем, что в традициях практически всех народов Российской Федерации особое отношение к женщинам, особое", - сказал президент.

Он добавил, что это особое отношение к матерям, женам, подругам.

Кроме того, глава государства отметил, что женщинам нужно заботиться о детях, но "часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе".

путин также обратил внимание на то, что российские женщины всегда с особой ответственностью относятся к своей работе и часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими - работают военными, учеными.