Американист Васильев о войне в Иране: Диктаторские замашки Трампа получат подкрепление

Насколько сильна в американском обществе критика антииранской политики Трампа? Почему многие военные в США выступали против нанесения ударов? И чего в американских политических кругах опасаются больше - неудачи операции или усиления позиций Трампа в случае её успеха?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Думаю, что в Америке в связи с началом войны против Ирана начались очень интересные процессы, которые связаны с особенностями внутренней политики. И учитывая ту роль, которую сегодня играет Трамп, и опасения правящего класса, что если эта кампания закончится успешно для США, то они окажутся главными, как ни парадоксально звучит, жертвами этой войны. Потому что диктаторские замашки Трампа получат подкрепление", - отметил он.

