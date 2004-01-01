Солист "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов похоронил жену

Скончалась жена солиста группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова Мария Эдельвейс. Ей было 44 года.

Модель долгое время страдала от почечной недостаточности, пишет РЕН. В конце февраля состояние Марии ухудшилось, Аморалов сам привез супругу в больницу, но спасти ее не удалось. Эдельвейс умерла еще 1 марта.

Певец не комментирует произошедшее. Не сообщал он и подробности похорон жены.

Мария Эдельвейс была моделью. Но этим ее деятельность не ограничилась. Жена Аморалова получила педагогическое образование, позже окончила курсы английского языка и телеведущих, занималась дизайном одежды.

С Сергеем Мария познакомилась в 2004 году в ночном клубе. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Свадьбу сыграли через четыре года, хотя оба уверяли, что уже после первого свидания поняли, что будут вместе всю жизнь.

Детей у пары не было. Свою любовь Сергей и Мария дарили кошке по кличке Маргоша.