Путин предупредил об опасности использования войсками неподконтрольных видов связи

Владимир Путин на встрече с женщинами-представителями разных профессий в Кремле заявил, что сфера связи в настоящее время является одной из самых важных, поскольку без нее невозможно эффективное управление войсками.

"Использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава", - отметил президент, слова которого приводят "Известия".

Как напомнил российский лидер, помимо отключенного ранее Starlink, есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи.

Ранее в России начали вводить ограничения на работу Telegram. Роскомнадзор требует от владельцев мессенджера разместить серверы на территории России, обеспечить защиту персональных данных российских пользователей, принять меры по противодействию мошенничеству.