ВС России ведут наступление по всему фронту в зоне СВО

Информация о ходе СВО. Наши военные ведут наступление по всему фронту. Наносят сокрушительное поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тылу.

На кадрах - Запорожская область. По оккупированной неонацистами Новосёловке бьет "Град". Реактивные снаряды ложатся точно в заданный квадрат. Мощные удары по опорникам противника на линии боевого соприкосновения наносит ствольная артиллерия.

Огонь самоходных гаубиц "Акация" - надежная поддержка для штурмовиков. Воздушное пространство - под контролем армейской авиации. Это сверхманевренный Су-35С. Он сопровождает боевые вылеты тактических групп. Истребитель одинаково эффективно работает и по наземным, и по воздушным целям. И способен разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости.

Не дают врагу поднять головы и расчеты войск беспилотных систем. Наши ударные дроны могут за один раз ликвидировать укрепленную позицию боевиков.