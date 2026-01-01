Ретроградный Меркурий 2026: что категорически нельзя делать и как пережить этот период без потерь

Космическая иллюзия или реальная угроза?

Интернет полон пугающими предупреждениями о ретроградном Меркурии, который якобы рушит планы и ломает технику. С астрономической точки зрения это всего лишь оптическая иллюзия: планета не меняет направление, а лишь кажется движущейся вспять из-за разницы в скоростях орбит Земли и Меркурия.

Однако в астрологической и эзотерической традиции этот период оброс множеством смыслов. Меркурий символизирует коммуникацию, информацию, торговлю, документы и логистику. Считается, что когда он "пятится", все эти сферы начинают сбоить, требуя от нас повышенного внимания, осторожности и готовности к внезапным переменам.

Даты и особенности 2026 года

В 2026 году Меркурий будет ретроградным трижды: с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23 июля и с 24 октября по 13 ноября. Важная особенность этого года в том, что все периоды обратного движения проходят в водных знаках зодиака: Рыбах, Раке и Скорпионе.

Такое сочетание делает сильный акцент на глубинных чувствах и подсознании. Водная стихия поднимает на поверхность старые воспоминания и застарелые внутренние конфликты. В такие моменты легко провалиться в привычные эмоциональные схемы и когнитивные искажения, поэтому интуиция и внутренний баланс начинают играть куда более важную роль, чем сухая логика.

Проблемы в общении

В этот период часто возникают сложности с взаимопониманием. Слова искажаются, сообщения отправляются не туда, а договоренности внезапно срываются. При написании текстов, подготовке документов нужно быть предельно внимательным: тщательно проверять каждый заголовок, каждую формулировку и каждую запятую, чтобы избежать конфликтов.

Техника тоже обожает преподносить сюрпризы во время ретро-Меркурия. Сбои в работе гаджетов, зависание компьютеров и потеря важных файлов — классические спутники этого времени. Поэтому регулярное создание резервных копий и проверка исправности рабочих инструментов должны стать вашей главной цифровой привычкой на эти недели.

Финансы и ментальное здоровье

Финансовая сфера сейчас требует максимальной осознанности. Это категорически неподходящее время для импульсивных покупок, особенно если речь идет о приобретении дорогостоящей электроники или автомобилей. Оформление новых кредитов и займов также стоит отложить до лучших времен — в конечном итоге, жить без долгов гораздо проще, это дарит чувство свободы и снимает лишний фоновый стресс.

С точки зрения психологического комфорта, ретроградный Меркурий — это отличный момент для замедления и рефлексии. Вместо того чтобы упрямо форсировать события и биться в закрытые двери, полезно оглянуться назад, экологично завершить начатые проекты и провести инвентаризацию своих мыслей, целей и окружения.

Как обернуть ретроградность себе на пользу

Чтобы период прошел максимально гладко, временно откажитесь от подписания критически важных документов и старта глобальных проектов с нуля. Вместо этого сфокусируйтесь на действиях с приставкой "пере-": переделывайте, переосмысливайте, перечитывайте, перепроверяйте. Это идеальное время, чтобы вернуться к заброшенным идеям, дописать старые тексты или встретиться с давними знакомыми.

Воспринимайте ретроградный Меркурий не как наказание или злой рок, а как своеобразный тайм-аут, который дает Вселенная. Это легальная пауза для того, чтобы навести порядок в документах, в рабочих процессах и в собственной голове, освободив пространство для мощного рывка вперед, когда планета снова пойдет прямым курсом.

Когда закончится ретроградный Меркурий

Текущий период ретроградности Меркурия начался 26 февраля и продлится до 20 марта. Следующий цикл будет длиться с 29 июня по 23 июля. А последний период придется на даты с 24 октября по 13 ноября.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"