Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Владислав Градусов смог отремонтировать повреждённую в результате обстрела линию связи и наладить контакт между командованием батальона и мотострелковой ротой. Выполняя поставленную задачу, он подвергся атаке вражеских беспилотников и, проявляя мужество, уничтожил три FPV-дрона.

Лейтенант Николай Кочетов, командир танка, грамотно руководил экипажем и, используя данные российских беспилотников, корректировал огонь. В результате было уничтожено два опорных пункта и живая сила противника. Попав под обстрел FPV-дронов, Николай отдал приказ водителю двигаться по заранее спланированному маршруту, что позволило вывести танк из опасной зоны. Техника и жизни наших военных были спасены.