Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 6 марта, 83 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 56 БПЛА было ликвидировано над Крымом, по семь дронов сбили над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным, четыре — в Курской области, два — в Краснодарском крае, а также по одному — в Астраханской и Белгородской областях.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале, что два человека погибли, двенадцать получили ранения в результате атаки украинских дронов в селе Алешки. Как подчеркнул политик, вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед открытием.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки украинских БПЛА пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. За медицинской помощью обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.